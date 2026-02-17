Gujarat Natural Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gujarat Natural Resources hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,24 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,200 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Gujarat Natural Resources im vergangenen Quartal 73,3 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 67,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gujarat Natural Resources 43,8 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at