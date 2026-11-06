Gujarat Natural Resources präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gujarat Natural Resources hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,03 INR. Im Vorjahresquartal hatte Gujarat Natural Resources ebenfalls ein EPS von 0,030 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 102,0 Millionen INR gegenüber 86,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at