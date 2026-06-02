Gujarat Natural Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gujarat Natural Resources lud am 30.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,07 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gujarat Natural Resources noch ein Gewinn pro Aktie von -0,120 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Gujarat Natural Resources mit einem Umsatz von insgesamt 112,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 158,50 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,640 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Gujarat Natural Resources -0,290 INR je Aktie verdient.

Gujarat Natural Resources hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 305,26 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 52,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 200,50 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at