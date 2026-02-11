Gujarat Pipavav Port legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gujarat Pipavav Port gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,06 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,92 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,63 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at