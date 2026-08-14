Gujarat Pipavav Port stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gujarat Pipavav Port hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,06 INR gegenüber 2,16 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Gujarat Pipavav Port 3,32 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,50 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at