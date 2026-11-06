Gujarat Pipavav Port: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gujarat Pipavav Port präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,16 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,32 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Gujarat Pipavav Port mit einem Umsatz von insgesamt 3,39 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 13,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at