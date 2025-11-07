Gujarat Pipavav Port: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gujarat Pipavav Port hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Gujarat Pipavav Port hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,32 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,56 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 2,99 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 31,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,27 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

