Gujarat Poly-AVX Electronics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Gujarat Poly-AVX Electronics präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,82 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gujarat Poly-AVX Electronics noch ein Gewinn pro Aktie von 3,31 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gujarat Poly-AVX Electronics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 55,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 46,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at