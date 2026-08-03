|
03.08.2026 06:31:29
Gujarat Poly-AVX Electronics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Gujarat Poly-AVX Electronics präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,82 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gujarat Poly-AVX Electronics noch ein Gewinn pro Aktie von 3,31 INR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gujarat Poly-AVX Electronics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 55,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 46,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!