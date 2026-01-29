Gujarat Poly-AVX Electronics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gujarat Poly-AVX Electronics hat am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28,83 INR gegenüber 0,550 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Gujarat Poly-AVX Electronics mit einem Umsatz von insgesamt 35,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 14,77 Prozent verringert.

