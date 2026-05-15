Gujarat Poly-AVX Electronics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Gujarat Poly-AVX Electronics veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,710 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42,3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 41,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 32,77 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Gujarat Poly-AVX Electronics ein EPS von 2,51 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 168,93 Millionen INR – eine Minderung um 5,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 177,92 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at