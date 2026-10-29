Gujarat Poly-AVX Electronics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Gujarat Poly-AVX Electronics hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gujarat Poly-AVX Electronics ein EPS von 0,500 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 55,5 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,7 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at