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29.10.2026 06:31:29
Gujarat Poly-AVX Electronics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Gujarat Poly-AVX Electronics hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gujarat Poly-AVX Electronics ein EPS von 0,500 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 55,5 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,7 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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