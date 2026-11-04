Gujarat State Fertilizers Chemicals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gujarat State Fertilizers Chemicals hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5,02 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,13 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 47,41 Milliarden INR gegenüber 31,87 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at