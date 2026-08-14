Gujarat State Fertilizers Chemicals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gujarat State Fertilizers Chemicals hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 3,98 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,48 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 35,83 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gujarat State Fertilizers Chemicals 21,84 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at