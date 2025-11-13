Gujarat State Fertilizers Chemicals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gujarat State Fertilizers Chemicals äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 8,13 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gujarat State Fertilizers Chemicals 7,49 INR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gujarat State Fertilizers Chemicals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 31,87 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 26,35 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at