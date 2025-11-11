Gujarat State Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gujarat State Financial hat am 09.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,59 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,530 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 41,0 Millionen INR, gegenüber 41,3 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,58 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at