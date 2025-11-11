|
11.11.2025 06:31:28
Gujarat State Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Gujarat State Financial hat am 09.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,59 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,530 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 41,0 Millionen INR, gegenüber 41,3 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,58 Prozent präsentiert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
