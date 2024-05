Gujarat State Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gujarat State Financial äußerte sich am 28.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,32 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gujarat State Financial ein EPS von -3,440 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gujarat State Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 27,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 13,380 INR. Im Vorjahr hatten -14,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Gujarat State Financial im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 76,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 177,27 Millionen INR. Im Vorjahr waren 100,41 Millionen INR in den Büchern gestanden.

