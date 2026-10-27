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27.10.2026 06:31:29
Gujarat State Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Gujarat State Financial äußerte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,27 INR. Im Vorjahresquartal waren -3,590 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41,8 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 41,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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