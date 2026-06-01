01.06.2026 06:31:29

Gujarat State Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gujarat State Financial hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Gujarat State Financial vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,63 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -13,480 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 40,8 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 4,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 14,280 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gujarat State Financial -14,070 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 164,01 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 153,42 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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