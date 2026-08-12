Gujarat State Financial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gujarat State Financial hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,21 INR. Im Vorjahresquartal hatten -3,480 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,32 Prozent zurück. Hier wurden 40,6 Millionen INR gegenüber 40,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at