Gujarat State Petronet: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gujarat State Petronet hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 4,62 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gujarat State Petronet 4,99 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gujarat State Petronet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 40,08 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 39,92 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at