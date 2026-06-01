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01.06.2026 06:31:29
Gujarat Terce Laboratories hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Gujarat Terce Laboratories hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 INR. Im Vorjahresviertel hatte Gujarat Terce Laboratories -4,570 INR je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Gujarat Terce Laboratories mit einem Umsatz von insgesamt 114,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 7,51 Prozent verringert.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,92 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,320 INR je Aktie generiert.
Gujarat Terce Laboratories hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 474,73 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 501,95 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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