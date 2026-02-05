Gujarat Terce Laboratories öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gujarat Terce Laboratories präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,95 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 126,8 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 122,9 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at