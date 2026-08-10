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10.08.2026 06:31:29
Gujarat Terce Laboratories präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Gujarat Terce Laboratories ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gujarat Terce Laboratories die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,23 INR gegenüber -0,060 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz lag bei 90,0 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 17,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 108,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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