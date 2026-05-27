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27.05.2026 06:31:29
Gujarat Themis Biosyn: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Gujarat Themis Biosyn hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,10 INR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 442,3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 377,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,28 INR. Im Vorjahr waren 4,48 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 9,96 Prozent auf 1,66 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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