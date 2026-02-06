Gujarat Themis Biosyn gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gujarat Themis Biosyn hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,14 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gujarat Themis Biosyn 1,19 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,74 Prozent auf 433,7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 395,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

