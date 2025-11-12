Gujarat Themis Biosyn öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gujarat Themis Biosyn hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1,31 INR gegenüber 0,970 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 423,5 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 347,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at