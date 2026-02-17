|
17.02.2026 06:31:28
Gujarat Toolroom: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Gujarat Toolroom hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,87 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
