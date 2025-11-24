|
24.11.2025 06:31:29
Gujarat Toolroom gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Gujarat Toolroom lud am 21.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,800 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 80,8 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 97,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,71 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
