Gujarat Toolroom gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gujarat Toolroom lud am 21.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,800 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 80,8 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 97,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,71 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at