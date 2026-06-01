Gujarat Toolroom öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gujarat Toolroom hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,090 INR je Aktie erzielt worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,700 INR beziffert, während im Vorjahr 1,42 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 97,46 Prozent auf 8,89 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 225,85 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at