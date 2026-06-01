Gujchem Distillers India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gujchem Distillers India äußerte sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,320 INR je Aktie vermeldet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,81 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,250 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at