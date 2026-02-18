Gujchem Distillers India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gujchem Distillers India gab am 17.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 INR. Im Vorjahresviertel hatte Gujchem Distillers India -1,540 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at