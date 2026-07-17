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17.07.2026 06:31:29
Guldbrev: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Guldbrev präsentierte in der am 15.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,890 SEK erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 121,1 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 97,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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