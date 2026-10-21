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21.10.2026 06:31:29
Guldbrev: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Guldbrev veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 SEK je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 111,9 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Guldbrev einen Umsatz von 103,5 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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