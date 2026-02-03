Gulf Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Gulf Bank präsentierte am 01.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gulf Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 108,6 Millionen KWD. Im Vorjahresviertel waren 114,0 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,010 KWD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 KWD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 438,62 Millionen KWD – das entspricht einem Minus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 461,67 Millionen KWD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at