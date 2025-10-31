Gulf Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Gulf Bank hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,65 Prozent auf 108,4 Millionen KWD. Im Vorjahresviertel hatte Gulf Bank 112,5 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at