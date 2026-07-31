Gulf Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gulf Bank äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 109,8 Millionen KWD umgesetzt, gegenüber 104,8 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at