18.11.2025 06:31:28
Gulf Cable Electrical Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Gulf Cable Electrical Industries stellte am 16.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 KWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 KWD je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 26,7 Millionen KWD, gegenüber 26,8 Millionen KWD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,45 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
