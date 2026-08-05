Gulf Cement Company: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Gulf Cement Company lud am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 AED. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 167,4 Millionen AED – ein Plus von 23,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gulf Cement Company 136,1 Millionen AED erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at