Gulf Cement Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gulf Cement Company hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 AED beziffert, während im Vorjahresquartal -0,010 AED je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,72 Prozent auf 118,8 Millionen AED aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114,6 Millionen AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at