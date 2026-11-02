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02.11.2026 11:02:16
Gulf Economies, Torn by War in Iran, Desperately Need a Return to Normal
States like Saudi Arabia and the United Arab Emirates that have worked to rebalance from a dependence on energy have seen growth plunge in a year of strife.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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