Gulf Franchising KSCC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gulf Franchising KSCC hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Gulf Franchising KSCC 3,5 Millionen KWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 469,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,6 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at