Gulf Franchising KSCC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gulf Franchising KSCC hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz lag bei 3,5 Millionen KWD – das entspricht einem Zuwachs von 355,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,8 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at