Gulf Franchising KSCC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Gulf Franchising KSCC äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das vergangene Quartal hat Gulf Franchising KSCC mit einem Umsatz von insgesamt 2,0 Millionen KWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren, um 156,58 Prozent gesteigert.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,070 KWD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 KWD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,84 Millionen KWD gegenüber 2,75 Millionen KWD im Vorjahr ausgewiesen.
