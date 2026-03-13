13.03.2026 06:31:28

Gulf General Cooperative Insurance präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gulf General Cooperative Insurance hat am 11.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Gulf General Cooperative Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,20 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,630 SAR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 35,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 116,3 Millionen SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 74,9 Millionen SAR.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -4,020 SAR. Im Vorjahr waren -3,140 SAR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Gulf General Cooperative Insurance im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 22,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 329,27 Millionen SAR. Im Vorjahr waren 427,49 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

