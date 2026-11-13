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13.11.2026 06:31:28
Gulf Hotels Group BSC gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Gulf Hotels Group BSC hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 BHD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 BHD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,38 Prozent auf 6,7 Millionen BHD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,7 Millionen BHD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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