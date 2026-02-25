Gulf Hotels Group BSC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gulf Hotels Group BSC hat am 22.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,01 BHD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 BHD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde auf 10,6 Millionen BHD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,6 Millionen BHD umgesetzt worden waren.

Mit einem EPS von 0,040 BHD lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Gulf Hotels Group BSC mit 0,040 BHD je Aktie genauso viel verdiente.

Gegenüber dem Vorjahr hat Gulf Hotels Group BSC im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36,95 Millionen BHD. Im Vorjahr waren 36,73 Millionen BHD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at