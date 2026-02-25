25.02.2026 06:31:29

Gulf Hotels Group BSC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gulf Hotels Group BSC hat am 22.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,01 BHD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 BHD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde auf 10,6 Millionen BHD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,6 Millionen BHD umgesetzt worden waren.

Mit einem EPS von 0,040 BHD lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Gulf Hotels Group BSC mit 0,040 BHD je Aktie genauso viel verdiente.

Gegenüber dem Vorjahr hat Gulf Hotels Group BSC im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36,95 Millionen BHD. Im Vorjahr waren 36,73 Millionen BHD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:04 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen