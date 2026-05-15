Gulf Hotels Group BSC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Gulf Hotels Group BSC hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Mit einem EPS von 0,01 BHD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Gulf Hotels Group BSC mit 0,010 BHD je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,79 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,8 Millionen BHD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,6 Millionen BHD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at