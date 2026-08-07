Gulf Hotels Group BSC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gulf Hotels Group BSC stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,01 BHD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 BHD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,0 Millionen BHD – eine Minderung von 40,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,1 Millionen BHD eingefahren.

Redaktion finanzen.at