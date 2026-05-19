Gulf Insurance Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gulf Insurance Group hat am 17.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 KWD, nach 0,020 KWD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 210,3 Millionen KWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 189,3 Millionen KWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at