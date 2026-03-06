Gulf Insurance Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gulf Insurance Group äußerte sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,09 Prozent auf 201,9 Millionen KWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 178,5 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,080 KWD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Gulf Insurance Group ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,080 KWD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,25 Prozent zurück. Hier wurden 786,82 Millionen KWD gegenüber 896,71 Millionen KWD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at